اسعار الذهب السبت 9-11-2019 في الكويت
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 9-11-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب السبت 9-11-2019 في الكويت
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
كويتي
|
عيار الذهب
|
48.65$
|
14.79
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.59$
|
13.56
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.57$
|
12.94
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.49$
|
11.10
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.38$
|
8.63
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.32$
|
7.40
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.513$
|
460.07
|
اسعار أوقية الذهب
|
340.53$
|
103.65
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.646$
|
14.793
|
اسعار كيلو الذهب
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