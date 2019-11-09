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اسعار الذهب السبت 9-11-2019 في الكويت

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:38 م
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بوابة الفجر
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم  السبت 9-11-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب السبت 9-11-2019  في الكويت

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب السبت 9-11-2019  في الكويت

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

48.65$

14.79

اسعار الذهب عيار 24

44.59$

13.56

سعر الذهب عيار 22

42.57$

12.94

اسعار الذهب عيار 21

36.49$

11.10

اسعار الذهب عيار 18

28.38$

8.63

سعر الذهب عيار 14

24.32$

7.40

سعر الذهب عيار 12

1.513$

460.07

اسعار أوقية الذهب

340.53$

103.65

اسعار جنيه الذهب

48.646$

14.793

اسعار كيلو الذهب


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت


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