رنا سماحة تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

نشرت الفنانة رنا سماحة معايدة للأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



وكتبت "سماحة" قائلة: ‏ ‏كل عام وأنتم بخير بمناسبة، ‎#المولد_النبوي_الشريف





وأضافت "سماحة" قائلة: أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات"



وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: ‏‎وانت طيبة وبخير دايما يارب، رنوش احبك ياحلوة.



وعلق أخر عليها قائلاً: ‏‎‏‎وانتي طيبة و بخير يا احلى رنوش.



وعلى صعيد أخر قدمت "سماحة" العديد من الأغاني السنجل الخاصة بها منها اتخضيت، مريض نفساني، على كيفك، مسبب الأسباب، مش ضعيفة، تاريخ جديد، مخلوقة ليه، بص في ورقتك، غيري، اعمل خير، عيش حياتك، اضحك.



وشاركت "سماحة" في عمل فني واحد لها عرض على شاشة التليفزيون في مسلسل "قضية نسب" عام 2016م.