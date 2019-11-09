Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسنت فهمي: "المصريين لازم يشتغلوا.. مش هانستنى الاستثمارات من بره"

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:42 م
Advertisements
بسنت فهمي
بسنت فهمي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إن السوق به آلاف من السلع، وانخفاض التضخم لا يعني أن كل أسعار السلع ستنخفض، ولكن نسبة كبيرة منها سعرها ينخفض.

وأشارت "فهمي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر تسير في الطريق السليم، ولكن هناك قطاعات تحتاج إلى "شغل قوي"، منوهة إلى أن حركة الاستثمار في مصر تتحسن، ولكن وضع المنطقة مضطرب، ولهذا يتحرك الوضع بسرعة أقل مما نتوقع.

وأضافت: "المصريين لازم يشتغلوا وبسرعة، ويشتغلوا أي حاجة، مش هنقعد نستنى الاستثمارات تيجي من بره"، حيث أن الاستثمار المحلي أهم الآن من الاستثمار الخارجي بسبب الظروف في المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو بسنت فهمي اخبار مصر

أخبار تهمك

تابع الان مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم youtube

منذ 37 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW barca رابط مباشر برشلونة hd

منذ ساعة و 25 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

هدف مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر beIN sport YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة ريال مدريد يوتيوب HD

منذ حوالي 4 ساعات

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

yalla shoot|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدورى الالمانى

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH real مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال ضد ايبار لايف

منذ حوالي 3 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

منذ أقل من ساعتين

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة الآن NOW

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يوجه رسالة لوزير قطاع الأعمال بشأن تصفية الشركات الخاسرة

بسنت فهمي تعلن نهاية نظرية "دمر وادخل عمر" (فيديو)

عمرو أديب: السلم الإداري يجب أن يتحسن ولو راتبك في الحكومة "مش عاجبك استقيل"

إزاي تسافر إلى فينيسيا وباريس وبرشلونة 8 أيام بأقل من 5 آلاف جنيه

"محتاجة تدخل جراحي".. تفاصيل جديدة حول أزمة هنا زاهد الصحية (صورة)

بعد تصريحات السيسي عن بطاقات التموين.. أديب: "هو دا الكلام.. الانحياز للناس لازم يكون سريع"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:31 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW barca رابط مباشر برشلونة hd

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

09:57 م

نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

08:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status