أخبار الزمالك اليوم السبت ٩ نوفمبر..شيكابالا يشارك في التدريبات واوناجم يغيب

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي نجح فريق الكرة الأول في الفوز على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي امس في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





و يستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم السبت ٩ نوفمبر في السطور التالية :استأنف اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن استعدادات الابيض على هامش فترة التوقف الدولي الحالية.





اوناجم يغيب عن مران الزمالك

وغاب المغربي محمد اوناجم لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية بعد حصوله على راحة من قبل الجهاز الفني للفريق، حيث اكتفى ببعض التدريبات البدنية على صالة الجيمانزيوم.





بو طيب يظهر في الزمالك بعد انتهاء رحلة فرنسا العلاجية

وظهر المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق في مقر القلعة البيضاء، عقب انتهاء رحلة فرنسا التي حرص اللاعب على خوض بعض الفحوصات الطبية.

وعقد امير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق جلسة سريعة مع اللاعب المغربي للاطمئنان على حالته عقب انتهاء رحلته بفرنسا.





الزمالك يتدرب بأحدث معدات القياسات العالمية

وخاض لاعبو الابيض التدريبات الجماعية بمعدات القياسات البدنية الجديدةg7وs7 بعد تعاقد النادي مع شركةًcatapult لبدء التشغيل التجريبي للأجهزة.





النقاز يغادر إلى تونس استعدادا لمواجهتي ليبيا وغينيا

وغادر التونسي حمدي النقاز ظهير فريق الزمالك إلى تونس من اجل الانضمام إلى معسكر النسور لمواجهتي ليبيا وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠٢١.





ميتشو يركز على الجمل الفنية

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بشرح بعض الجمل التكيكية والفنية من اجل تنفيذها في المران، حيث اعتمد على التمريرات القصيرة والتسليم والتسلم وتصحيح الأخطاء اولا بأول خلال المران.





شيكابالا يشارك في تدريبات الزمالك

وشارك محمود عبد الرازق شيكابالا قي التدريبات الجماعية للأبيض وذلك بعد انتهاء فترة التأهيل عقب إصابته في العضلة الضامة، ليصبح جاهز للتواجد في المباريات.

وخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبرنامج بدني في بداية التدريبات تحت إشراف جوزية رودريجرز، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بعد ودية منتخب جنوب افريقيا الاوليمبي.





جلسة بين عصام مرعي وثنائي الفريق

وعقد عصام مرعي المدرب العام للفريق جلسه خاصة مع الثنائي محمود الونش وإسلام جابر قبل انطلاق مران الفريق اليوم، حيث حرص على منحهما بعض التعليمات الفنية الخاصة.





حارس الزمالك يعلق على فوز المنتخب الأوليمبي

أعرب محمد صبحي حارس مرمي منتخب مصر الأولمبي ونادى الزمالك عن سعادته بفوز منتخب مصر علي مالي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمقامة في مصر.

وقاد مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك مصر للفوز علي مالي بهدف دون رد برأسية رائعة في الدقيقة 30 من عرضيه متقنة من أحمد فتوح لاعب سموحه والظهير الأيسر للمنتخب الأولمبي .

وقال صبحي ل "الفجر الرياضي": " الحمدلله علي الفوز علي منتخب مالي، كنا رجال وجميع اللاعبين أعطوا ما لديهم خلال اللقاء، وجميع اللاعبين لم تقصر خلال المباراة".

وعن أدائه أمام مالى، قال :" الحمدلله نصيب وانا بجتهد وكل شئ علي ربنا والحمدلله علي التوفيق خلال المباراة ".

وعن إصابة ماصر ماهر وطاهر محمد طاهر، قال :" أقول لناصر ماهر وطاهر محمد طاهر ألف سلامة عليكم، وبإذن الله سنفرحهم ونصعد لأولمبياد طوكيو 2020 ويكونوا معنا ".

وقدم محمد صبحي مباراة كبيرة بالأمس أمام منتخب مالي، وتصدى لأكثر من تسديدة خطيرة خلال اللقاء ليحافظ لمصر علي النقاط الثلاث الأولى بالمجموعه الأولى بكأس أمم إفريقيا.





الزمالك يطلب لعب مبارياته الإفريقية على ملعب القاهرة

يرغب مسئولو نادي الزمالك في خوض مباريات دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة بدلا من برج العرب والاستفادة من إقامة بطولة إفريقيا تحت 23 سنة في القاهرة.

ويرى مسئولو الزمالك أنه من الأفضل توفير السفر إلى برج العرب بالإسكندرية لإقامة اللقاءات هناك والتمسك بإقامتها في استاد القاهرة والاستفادة من حضور الجماهير وتوفير عناء السفر في ظل صعوبة اللقاءات وحاجة الفريق الماسة والضرورية إلى تحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات التي تقام في مصر لتأمين موقف وفرص الفريق في التأهل للدور التالي من مشوار البطولة الافريقية، وسط إشادة الجهاز الفني للفريق بأرضية ستاد القاهرة.





مهاجم الزمالك مطلوب في أوروبا

تضع بعض شركات التسويق الأوروبية اللاعب مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي تحت الأنظار حاليا لتسويقه بعد بطولة افريقيا تحت 23 سنة.

ويعتبر اللاعب من أهم المواهب بين صفوف المنتخب الأوليمبي وعنصر لاغنى عنه لما يتمتع به من مهارة وامكانيات عالية.

وتضع إحدى شركات التسويق الأوروبية اللاعب تحت الأنظار ومراقبته خلال البطولة الافريقية للوقوف على مستواه وإرسال أحد المندوبين إلى مصر لمتابعة مباريات المنتخب الأوليمبي الوطني وتقديم تقرير شامل عن اللاعب للبدء في تسويقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وجلب عرض مميز له في أوروبا بعدما أشادوا به من قبل وأثنوا على مستواه بعض مشاهدة بعض التسجيلات له خلال بعض المباريات في بطولة الدوري المصري والمنتخب الأوليمبي.





نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

رفض نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادى بيرايمدز ونجم المنتخب المصري، العروض التي تلقاها في الفترة الأ|خيرة وأكد على رغبته فى الاستمرار مع ناديه حتى نهاية الموسم الجاري لرغبته في تحقيق البطولة الكونفيدرالية الإفريقية مع ناديه فضلاً عن تمسك ديسابر المدير الفني للفريق بعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها يناير المقبل.

وأبدى مجلس ادارة الزمالك رغبته فى الحصول على خدمات اللاعب فى يناير المقبل لتدعيم خط الوسط بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصلبى سيبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.





أحمد مرتضى يعلق على فوز المنتخب الأوليمبي

عبر أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ونجل رئيس الابيض، عن الروح الوطنية التي ظهرت بين نجوم منتخب مصر الاولمبي والتي تجسدت بصورة لرمضان صبحي لاعب الأهلي مع مصطفى محمد لاعب الزمالك، في مباراة الأمس بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب مالي، في افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام ، والتي انتهت بفوز مصر بهدف أحرزه مصطفي محمد.

وقال عضو الزمالك أحمد مرتضي تعليقاً على صورة الثنائي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " وكتب عليها : اهم صور المباراة الزمالك و الأهلي قيمة اكبر بكثير من أي فتنه أو تعصب عفواً انهم مصر بكل القيم النبيلة ليكن مصطفى محمد و رمضان صبحي قدوه لجيل ينبذ التعصب والجهل.

يذكر المنتخب الأولمبي سجل الفوز الأول في البطولة علي حساب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد القاهرة ، ويتاهل اول 3 منتخبات في البطولة الي أولمبياد طوكيو 2020.



