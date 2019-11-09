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حقيقة فرض 3 جنيهات على كل مصلي قبل صلاة الجمعة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:33 م
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جابر طايع
جابر طايع
كساب أحمد
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علق الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على ما تردد بشأن فرض 3 جنيهات على كل مصلي يوم الجمعة، لتسديد فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد، قائلًا: "هذا شائعة لا ترتقى للرد عليها، لأن الواقع سيبكذبها، والجمعة المقبلة كمان5 أيام، وسيثبت كذب هذا الافتراء، ولا ينبغي أن نعول على هذا الأمر كثيرًا".

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الشائعة قد تكون ضعيفة، ولكن الرد عليها يعطيها قوة، ويساهم في انتشارها، لافتَا إلى أن هذه الشائعة مستحيل أن تحدث.

ومن جانب آخر، قال جابر طايع، إن جميع مساجد جمهورية مصر العربية، احتفلت بالمولد النبوي الشريف، لافتَا إلى أن الاوقاف تبدأ بالاحتفال بالمولد النبوي عندما يبدأ شهر ربيع الذي شهد مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
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