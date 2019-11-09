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الأنبا بسنتي يسيم ٤٦٠ شماسا بـ٧ كنائس بحلوان والمعصرة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:33 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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احتفلت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، برسامة ٤٦٠ شماس في رتبة إبصالتس، بيد نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف الإيبارشية للخدمة بسبع من كنائس الإيبارشية.

جاء ذلك خلال ترأس الانبا بسنتي، القداس الإلهي، الذي أقيم صباح اليوم، من دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، حيث صلى نيافته صلوات طقس رسامة الإبصالتس للشمامسة الجدد وهم من مختلف الأعمار (من مرحلة الحضانة وحتى كبار السن).

شارك في الصلوات لفيف من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من شعب الإيبارشية.

يذكر أن الشمامسة الجدد هم خريجي دفعة مدرسة الشمامسه لعام ٢٠١٩ بكنائس الشهيد أبي سيفين بالهجانة ورئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة والشهيدة دميانة بالمعصرة والقديس بشنونة بالمنشية والشهيد مارجرجس بحدائق حلوان والسيدة العذراء بوادي حوف والأمير تادرس الشاطبي بالملاءة.
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الكلمات المفتاحية

رسامة حلوان الشماس الانبا بسنتي الاقباط

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