الأنبا بسنتي يسيم ٤٦٠ شماسا بـ٧ كنائس بحلوان والمعصرة



جاء ذلك خلال ترأس الانبا بسنتي، القداس الإلهي، الذي أقيم صباح اليوم، من دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، حيث صلى نيافته صلوات طقس رسامة الإبصالتس للشمامسة الجدد وهم من مختلف الأعمار (من مرحلة الحضانة وحتى كبار السن).



شارك في الصلوات لفيف من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من شعب الإيبارشية.



يذكر أن الشمامسة الجدد هم خريجي دفعة مدرسة الشمامسه لعام ٢٠١٩ بكنائس الشهيد أبي سيفين بالهجانة ورئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة والشهيدة دميانة بالمعصرة والقديس بشنونة بالمنشية والشهيد مارجرجس بحدائق حلوان والسيدة العذراء بوادي حوف والأمير تادرس الشاطبي بالملاءة.

احتفلت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، برسامة ٤٦٠ شماس في رتبة إبصالتس، بيد نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف الإيبارشية للخدمة بسبع من كنائس الإيبارشية.