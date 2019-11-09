أحلام تحسم حيرتها وتختار على الشريفي لينتقل إلى مرحلة العروض المباشرة

اشتعلت الحلقة الأخيرة من حلقات المواجهة فى برنامج "ذا فويس" بين متسابقين من فريق أحلام "علي الشريف"، "رابعة" بغنائهم أغنية المحكمة" ل، كاظم الساهر وأسما لمنور".



وبعد انتهائهم من الغناء علق راغب قائلاً: "رابعة أمتعتني بجد وسلطنتني أوي" ، و قال محمد حماقي: "أسلوبه محترف وهو بيغني".



وقالت سميرة للمتسابق علي الشريفي :" عندك شخصية واضحة في غناك، والعُرب بتاعتك سليمة أوي وكل ركوزات الغناء بتاعتك ممتازة".





وأضافت أحلام قائلة: "أنا هكون منصفة، لكني وقعت فى حيرة كبيرة الحقيقة، وياريت حد يساعدني في الاختيار ليمازحها راغب قائلا: "لا هانسيبك تختاري لوحدك زي مانتي سيبتينا نختار لوحدينا".

وقالت أحلام :"الحكم بعد المداولة"، وبعد مشاورات مع اعضاء لجنة التحكيم، اختارت أحلام المتسابق علي الشريفى للانتقال إلى مرحلة العروض المباشرة، وغادرت ربيعة مسرح "ذا فويس "



يشار أن برنامج "ذا فويس 5"، شهد تغيرات عديدة في أعضاء لجنة التحكيم فضم البرنامج محمد حماقى، سميرة سعيد، أحلام، راغب علامة.



وشهد البرنامج وجود "زر البلوك"، الذي يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقه.





"ذا فويس" تعود فكرته إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، بمشاركة كلا من "كاظم الساهر،صابر الرباعي، شيرين، عاصي الحلاني،حيث تولى رأسة لجنة تحكيمه إلى ثلاث مواسم متتالية.