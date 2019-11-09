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ابن عمة الفنان الراحل هيثم زكي: تألمت كثيرًا بسبب تأخر دفنه

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:19 م
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هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
كساب أحمد
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قال محمد إبراهيم، إبن عمة الفنان الراحل هيثم زكي، إنه علم بوفاة هيثم أزكي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر شكل له صدمة كبيرة، لافتَا إلى أن والدته أخت الفنان أحمد زكي من الأم فقط، وإثبات صلة القرابة، لكي يحصل على تصريح دفن هيثم أحمد زكي، أخذ بعض الوقت.

وتابع إبن عمة الفنان الراحل هيثم زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أنه تألم بشكل كبير عنما قيل بأن دفن جثمان الفنان هيثم زكي تأخر، بسبب عدم وجود أقارب له.

وأشار إلى أن هيثم زكي كان شخصا مشهورًا والوصول إليه لم يكن سهلًا الفترة السابقة، العائلة كانت تقدر هذا الأمر بصورة كبيرة.
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