أستاذ غدد يكشف كارثة عن سبب الموت المفاجئ بعد وفاة هيثم أحمد زكي (فيديو)

علق الدكتور محمد سعد حامد، أستاذ الغدد الصماء بجماعة عين شمس، على ما أشيع بأن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حدثت بسبب تناول المكملات الغذائية الخاصة بكمال الأجسام، قائلًا: "تناول المكملات الغذائية، خاصة البروتينات أمر خطير للغاية، ويؤثر بالسلب على كهربة القلب".



وتابع أستاذ الغدد الصماء بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الموت المفاجئ في أي عمر من الأعمار سببه اضطراب في كهربة القلب، سواء بزيادة الكهرباء أو انقطاع الكهرباء.



وأشار إلى إنه لا يوجد أي فحص أو تحليل يستطيع أن يظهر اضطراب مبكر في القلب، حتى هذه اللحظة، لافتَا إلى أن الإنسان لا يجب أن يتناول الهرمونات أو المكملات الغذائية إلا تحدت اشراف طبي.

