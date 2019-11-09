فتح: كل الدلائل تشير إلى اغتيال إسرائيل لياسر عرفات (فيديو)



وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أنهم يدركون أن الجانب الإسرائيلي هو من سمم الراحل ياسر عرفات، وهم من قاموا باغتياله، موضحا أنهم يريدون اليد التي نفذت هذا العمل الجبان، لافتا إلى أن أبو عمار كان رمزا للوحدة الوطنية الفلسطينية.



وأضاف أنه لو كان هناك انقسام بين الفصائل الفلسطينية في عهد ياسر عرفان، كنا سنجد أبو عمار قادما عبر سفينة أو طائرة أو من تحت نفق ووصل غزة، ووحد كل الفصائل، حيث أنه كان لن يترك الانقسام ينتشر مثل السرطان.



ولفت إلى أنهم حاولوا جعل ملف اغتيال ياسر عرفات دوليا كما حدث مع الشهيد رفيق الحريري، مؤكدا أن كل الدلائل تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي هو من قام بعملية الاغتيال.



قال النائب أشرف جمعة، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، إن 15 عاما مروا على استشهاد البطل ياسر عرفات، ولم تظهر حتى اللحظة نتائج التحقيقات عن سبب وفاته، موضحا أنهم طالبوا لجنة التحقيقات بالكشف عن الحقيقة كاملة.