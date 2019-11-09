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أمن دمياط يلقي القبض على 4 تجار كيف بقرية الشعراء

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:11 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط، اليوم السبت، من ضبط 4 من تجار المواد المخدرة وبحوزتهم 8 لفافات بانجو وحشيش و70 جراما لمخدر الهيروين، وذلك في حملة أمنية مكبرة بقرية الشعراء.

كان اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط قد تلقى إخطارا من اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بفرض السيطرة الأمنية على قرية الشعراء من خلال حملة مكبرة استهدفت أوكار تجار المخدرات بقيادة العقيد علي عامر رئيس إدارة مكافحة المخدرات والنقيب بهاء حبر وبمشاركة المقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز دمياط.

واسفرت الحملة عن ضبط ع.ن، وبحوزته 3 لفافات من نبات البانجوالمخدر، وم.ج، وبحوزته 4 فرش حشيش، ون.ظ، وبحوزته لفافة من نبات البانجو،واخر يدعى م.ع، وبحوزته 70 جرام هيروين وجميعهم يقيمون في قرية الشعراء مركز دمياط.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار في المواد المخدرة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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