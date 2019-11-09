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البنك المركزي: سعر الدولار سجل 16.08 للشراء اليوم السبت

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:53 م
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بوابة الفجر
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سجلت أسعار الدولار اليوم السبت 9 -11- 2019، في جميع البنوك استقرار ، حيث من المقرار أن تغلق البنوك غدا تعاملاتها احتفالات بالمولد النبوي الشريف.

 

اسعار الدولار اليوم  السبت 9-11- 2019 :

وسجلت اسعار الدولار اليوم السبت في البنك المركزي، نحو 16.08 للشراء، و16.20 جنيه للبيع، وبلغ اسعار الدولار في البنك الاهلي الكويتي نحو 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجلت اسعار الدولار 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع، وهي نفس اسعار الدولار المسجلة في البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس،  ومصرف ابو ظبي الاسلامي.

وفي البنك الأهلى اليوناني سجلت اسعار الدولار 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وهي نفس اسعار الدولار في بنك البركة  والبنك الاهلي وبنك مصر.

 

اسعار الدولار خلال تعاملات الاسبوع :

وكشفت تقارير من البنك المركزي أن اسعار الدولار أمام الجنيه لم تشهد ترجعات قوية خلال تعاملات الاسبوع الماضي، لأول مرة وسط هدوء في انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، على عكسما كان يحدث خلال الشهور الماضية من خسائر قوية.

وكان الدولار سجل تراجعات قوية منذ بداية  عام 2019 .

 

اسعار الدولار تتراجع بفضل الاصلاحات الاقتصادية :

وكانت اسعار الدولار تراجعت بقوة بفضل الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية وهو ما رفع من حجم ايرادتها الدولارية وجعل الدولار يفقد 10% من قيمة امام الجنيه خلال أول 9 شهور من 2019.

أجازة المولد النبوي في البنوك:

تغلق البنوك تعاملاتها، غًدا الأحد، أمام الجمهور في إجازة رسمية  لمدة يوم واحد للعاملين بها احتفالًا بذكرالمولد النبوي الشريف.

 

وأعلن البنك المركزي، أن البنوك ستغلق تعاملاتها غذا الاحد على أن تسأنف  عملها أمام الموطنون يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر.

 

وستبدأ البنوك استعادة أعمالها بداية من يوم الاثنين القادم 11 نوفمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثلاثة عصرا.


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الكلمات المفتاحية

مولد النبوي الأهلي

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