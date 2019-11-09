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بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا مباشرة beIN SPORT آخر 20 دقيقة (1-0) للهلال

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:58 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر MATCH AL-HILAL (لايف سبورت) بدون تقطيع، شاهد بث مباشر نهائي دوري أبطال آسيا KOORA2DAY، يفتح استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض أبوابه مساء اليوم السبت 9 / 11 / 2019، لاستقبال المواجهة النارية بين زعيم الكرة السعودية نادي الهلال وضيفه آوراوا ريد دياموندز بطل اليابان في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية كورة أونلاين – KORA ONLINE.

طريق الهلال وآوراوا الياباني حتي بلوغ النهائي الآسيوي YALLA SHOOT الجديد:
بث مباشر - KSA SPORTS 1 HD live tv مباراة نهائي الحلم الآسيوي بين الهلال وآوراوا الياباني اليوم السبت، مشاهدة بث حي لمباراة (AL-HILAL VS URAWA) كورة بلس TV، بدأ الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا بالوقوع في مجموعة ضمت معه (الدحيل القطري – استقلال طهران – العين الإماراتي) حق 4 انتصارات وتعادل وحيد وحصد 13 نقطة تصدر بها ترتيب المجموعة وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف، ثم تخطي في دوري الـ16 الأهلي السعودي بالفوز عليه 4 -3 في مجموع المباراتين (KORA STAR)، ثم تجاوز اتحاد جدة في دور الثمانية، قبل أن يطيح بفريق السد القطري من الدوري نصف النهائي بعدما فاز ذهابا 4-1 وخسر إيابًا 4-2، تابع لايف النهائي الآسيوي YALLA LIVE بدون تقطيع

تابع لايف – ALAAN TV بث مباشر لقاء الهلال ضد آوراوا الياباني في (النهائي الآسيوي)، أما فريق آوراوا دياموندز وقع في مجموعة ضمت (بوريرام التايلاندي – بكين جوان الصيني – جيونبك هيونداي الكوري)، وحقق 3 انتصارات، وهزيمتين، وتعادل، وجمع 10 نقاط احتل بها "وصافة" المجموعة (COOL KORA)، وواجه فريق أولسان هيونداي الكوري في الدور ثمن النهائي وتفوق عليه بنتيجة 3-2 في مجموعة المباراتين، ثم أطاح بجونجزوا ايفرجراند من الدور قبل النهائي.

يوتيوب – KOOORA4HD قناة الاتحاد الآسيوي بث مباشر لقاء الهلال وآوراوا الياباني:
متابعة لايف – قنوات KSA SPORTS 1 HD (مباشرة)، بث مباشر نهائي دوري أبطال آسيا (الهلال × آوراوا) مشاهدة مباشرة عبر قناة الاتحاد الآسيوي بث حي وبجودة فائقة، وتدور أحداث المواجهة النارية بين الهلال وآوراوا في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD1 بتعليق عربي، وستقام المباراة على استاد جامعة الملك سعود.

بث مباشر – MOBIKORA مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وآوراوا NOW:
MATCH KSA – مشاهدة مباشرة نهائي دوري أبطال آسيا (LIVE SPORT)، تابع لايف مباراة الهلال ضد آوراوا الياباني (LIVE STEAM)، مشاهدة مباريات الكرة السعودية LIVE، متابعة لايف مباراة الزعيم السعودي علي MOBIKORA، تابع لايف مباراة الهلال علي كورة أونلاين TV، تابع بث مباشر رابط الأسطورة II7SRY، مشاهدة مباراة بطل اليابان اليوم السبت بدون تقطيع وبجودة فائقة علي كورة 4 لايف، مشاهدة بث مباشر يوتيوب TAB3IE LIVE، مشاهدة مباشرة لقناة الاتحاد الآسيوي – YALLA KORA لايف بجودة تناسب جميع السرعات.

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