"من امام المسبح" نيرمين ماهر بإطلالة إستجمام جديدة وفستان قصير

حرصت الفنانة نرمين ماهر اليوم كعادتها على مشاركة جمهورها أحدث يومياتها، حيث نشرت صورة لها منذ قليل علي صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وهي تستجم من إمام حمام السباحة مستلقية على "الشيزلونج" مع توديع فصل الصيف وبداية موسم الشتاء.



ظهرت نيرمين ماهر في الصورة مرتدية فستان قصير وتصفيف شعر ناعم ومتطاير، كما وضعت ماكياج خفيف جداٱ مما أعطي إطلالتها شكل حيوي ومميز.



قام معجبيها وجمهورها بتسجيل إعجابهم على الصورة، فمنهم من كتب "يا حلوة يا حامدة" وآخر علق وكتب "حياتي" وآخر كتب "العسل بزيادة" كما قام المطرب أحمد جمال بتسجيل إعجابهم بطلتها.



شاركت الفنانة نيرمين ماهر مؤخراً في البطولة الجماعية لمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والتي دارت أحداثه في قالب كوميدي وعرض في السباق الرمضاني لعام "2019"



مسلسل فكرة بمليون جنيه من بطولة علي ربيع، صلاح عبدالله، سهر الصايغ، نيرمين ماهر، صابرين، محمد محمود، من إخراج وائل إحسان، ومن تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي عبدالمقصود، شريف يسري.



أفلامها السينمائية



شاركت النجمة نرمين ماهر منذ بدايتها الفنية بعدد من الأعمال المميزة في السينما، فبدأت في رحلتها الفنية في فيلم "سحر العشق" ثم فيلم "الهاربتان" في عام "2011".



شاركت فيما بعد بأفلام "أوشن بلو، ظرف صحي، واحد صعيدي، عمارة رشدي، السفارة في العمارة، الجولة الأخيرة، أمان يا صاحبي، الخروج عن النص، يجعلوا عامر، أوشن 14، ثلاثون يوم في العزاء".



مسلسل دفعة القاهرة



شاركت أيضاً في هذا العام بمسلسل أخر وهو مسلسل دفعة القاهرة وهو مسلسل دراما مصري كويتي يتناول قصة مجموعة من الطلاب الكويتيين الذين يدرسون فترة الجامعة بالقاهرة ويعكس المسلسل مشكلاتهم في تلك الفترة، كما يتناول تلك الفترة الشبابية بمشكلاتها العاطفية والنفسية.



مسلسل دفعة القاهرة تم إنتاجه في عام "2017" بواسطة شركة حوي برودكشن، من تأليف هبه مشاري حماده، من إخراج علي العلي، بطولة رانيا منصور، نيرمين ماهر، بشار الشطي، فاطمة الصفي، مرام البلوشي، مهند الحمدي، نور الشيخ، لولوة الملا، محمد العجيمي.

