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هكذا روجت سيرين عبد النور عن مسلسلها الجديد " الديفا"

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:54 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بوستر مسلسلها الجديد " الديفا" عبر حسابها الشخصي " فيسبوك " ،وأرفقت البوستر بمنشور " قريبا سيرين_عبد_النور" .


يذكر مسلسل الديفا ضمن المسلسلات القصيرة المكونة من ٨ حلقات ،كل حلقة مدتها ٨ دقائق،تروي فى كل منها قصصاً تحصل بشكل واقعي ،ماوراء الكواليس بالبرامج الكبيرة ،وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم فى هذه اللحظات التي يعيشونها ، كما أن سيرين عبدالنور ستشارك في هذا المسلسل مع الممثل السعودي " يعقوب الفرحان " وأيضاً مع مجموعة من الممثلين اللبنانين وغير اللبنانين على mbc .


ويذكر أيضاً أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل " الهيبة الجزء الثالث " والذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي مع الفنان تيم حسن ،والمسلسل من تأليف باسم السلكا ،وإخراج سامر برقاوي .


حياتها


مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية ،من مواليد ٢١ فبراير ١٩٧٧ ،لها العديد من الأعمال الدرامية منها " روبي ،الأدهم ،لعبة الموت،سارة،الهيبة" ،واشتهرت بعد إصدارها ألبومها الغنائي " ليلة من الليالي " سنة ٢٠٠٤ م ،ثم دخلت عالم الفن والتمثيل عن طريق مجال الأزياء ،وذاع صيتها فى مصر بعد فيلم " مبروك أبو العلمين حمودة " الذي شاركت في بطولته مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي .
هكذا روجت سيرين عبد النور عن مسلسلها الجديد " الديفا"
هكذا روجت سيرين عبد النور عن مسلسلها الجديد " الديفا"
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الكلمات المفتاحية

سرين عبد النور

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