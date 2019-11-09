هكذا روجت سيرين عبد النور عن مسلسلها الجديد " الديفا"

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بوستر مسلسلها الجديد " الديفا" عبر حسابها الشخصي " فيسبوك " ،وأرفقت البوستر بمنشور " قريبا

سيرين_عبد_النور" .





يذكر مسلسل الديفا ضمن المسلسلات القصيرة المكونة من ٨ حلقات ،كل حلقة مدتها ٨ دقائق،تروي فى كل منها قصصاً تحصل بشكل واقعي ،ماوراء الكواليس بالبرامج الكبيرة ،وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم فى هذه اللحظات التي يعيشونها ، كما أن سيرين عبدالنور ستشارك في هذا المسلسل مع الممثل السعودي " يعقوب الفرحان " وأيضاً مع مجموعة من الممثلين اللبنانين وغير اللبنانين على mbc .





ويذكر أيضاً أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل " الهيبة الجزء الثالث " والذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي مع الفنان تيم حسن ،والمسلسل من تأليف باسم السلكا ،وإخراج سامر برقاوي .





حياتها