Advertisements
Advertisements
Advertisements

شيفيلد يفرض التعادل على توتنهام وبيرنلي يقسو على وست هام بثلاثية في البريميرليج

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:32 م
Advertisements
توتنهام وارسنال
توتنهام وارسنال
أحمد عصام
Advertisements

تعادل فريق شيفيلد يونايتد مع فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد في لندن ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وسجل اللاعب الكوري سون هيونج هدف توتنهام الوحيد في المباراة بالشوط الثاني، بينما تعادل بالدوك لفريق شيفيلد يونايتد في الدقيقة 78، وذلك بعد إلغاء هدف لفريقه من قبل حكم المباراة بداعي التسلل على لاندسترام لاعب الفريق.

 

ورفع فريق شيفيلد يونايتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أصبح رصيد توتنهام هوتسبير عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

وتعد هذة هي المباراة الخامسة على التوالي الذي لم يحقق خلالها فريق توتنهام هوتسبير الفوز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح مستقبل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق مهدد بعد كثرة النتائج السلبية خلال تلك الفترة.

 

وكان فريق توتنهام قد تعرض لهزيمة قاسية من فريق بايرن ميونيخ الألماني بسباعية في دوري أبطال أوروبا وهي النتيجة التي اثرت على الفريق في مباريات البريميرليج، ولكنه حقق بعدها إنتصارين في البطولة الأوروبية ذهابا وإيابا على فريق النجم الاحمر الصربي.

 

يذكر أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي كان قد خسر بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام فريق ليفربول في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شيفيلد يونايتد رياضة توتنهام الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أشرف زكي يستقبل عزاء هيثم أحمد زكي بمسجد الشرطة (صور)

منذ 18 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWرابط مباشر ريال مدريد جودة متعدد "هازارد"

منذ أقل من ساعة

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

منذ أقل من ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ يوم

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر beIN sport YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة ريال مدريد يوتيوب HD

منذ ساعة

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر اليوم afc champions league يوتيوب رابط ماتش الهلال dawriplusksa

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«HD كورة لايف afc» مشاهدة مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني كورة لايف بث مباشر جول ONLINE رابط el Hilal يلا شوت tv

منذ ساعتين

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ ساعة و 16 دقيقة

يلا شوت real madridمشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر رابط مباراة الريال KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد hd

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش الهلال NQW

منذ ساعة و 20 دقيقة

"يلا شوت لايف" Kora Live قناة الاتحاد الاسيوي بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا مجانا على يوتيوب

منذ حوالي 4 ساعات

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

yalla shoot|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدورى الالمانى

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWرابط مباشر ريال مدريد جودة متعدد "هازارد"

06:57 م

كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش الهلال NQW

06:27 م

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

يلا شوت real madridمشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر رابط مباراة الريال KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد hd

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status