شيفيلد يفرض التعادل على توتنهام وبيرنلي يقسو على وست هام بثلاثية في البريميرليج

تعادل فريق شيفيلد يونايتد مع فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد في لندن ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب الكوري سون هيونج هدف توتنهام الوحيد في المباراة بالشوط الثاني، بينما تعادل بالدوك لفريق شيفيلد يونايتد في الدقيقة 78، وذلك بعد إلغاء هدف لفريقه من قبل حكم المباراة بداعي التسلل على لاندسترام لاعب الفريق.

ورفع فريق شيفيلد يونايتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أصبح رصيد توتنهام هوتسبير عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعد هذة هي المباراة الخامسة على التوالي الذي لم يحقق خلالها فريق توتنهام هوتسبير الفوز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح مستقبل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق مهدد بعد كثرة النتائج السلبية خلال تلك الفترة.

وكان فريق توتنهام قد تعرض لهزيمة قاسية من فريق بايرن ميونيخ الألماني بسباعية في دوري أبطال أوروبا وهي النتيجة التي اثرت على الفريق في مباريات البريميرليج، ولكنه حقق بعدها إنتصارين في البطولة الأوروبية ذهابا وإيابا على فريق النجم الاحمر الصربي.

يذكر أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي كان قد خسر بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام فريق ليفربول في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.