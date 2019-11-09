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نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:28 م
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نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا
نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا
حسن شحاتة
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نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا، حيث أنتهى الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ونظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات ذهاب المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.


نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا
وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من المباراة النارية التي تجمع بين الفريق حاليًا على الأراضي السعودية، ولم ينجح الزعيم السعودي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لإحراز هدف التقدم، وسط بسالة دفاعية قوية من الفريق الياباني.

وتلقى علي هادي آل بليهي بطاقة صفراء، في الدقيقة 39 من زمن المباراة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، في إنظار بقية أحداث الشوط الثاني.

ويذكر أن الهلال تأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره السد القطري بنتيجة 6-5، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل الفريق الياباني إلى المباراة النهائية للبطولة القارية، بعد تغلب الفريق الياباني على جوانجزو إيفرجراند الصيني، بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين، حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 2-0، وكرر فوزه إيابا بنتيجة 1-0، ليقطع تذكرة العبور للدور النهائي أمام الهلال.

تشكيل الهلال ضد أوراوا
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.


خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.


خط الوسط: عبدالله عطيف – سلمان الفرج – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو.


خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.
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