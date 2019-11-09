النصر للكيماويات: نتبع قواعد صارمة لإنتاج منتج عالمي.. وسلامة العاملين من أولوياتنا (فيديو)

قال اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن الحفاظ على البيئة من أولويات الشركة، حيث أنهم قبل تفكيرهم في إنشاء مصنع ما يهتمون بكيفية تأمين العاملين من انبعاثات الإنتاج.



وأشار "عبد اللطيف"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن 35% من مساحة الشركة مساحات خضراء، مضيفا أنهم يولون التصدير أهمية كبرى بهدف جلب العملة الأجنبية إلى مصر، حيث أنهم صدروا منتجات الشركة إلى نحو 46 دولة، مضيفا أن القيادة السياسية تولي دعم كبير للشركة، ومعظم العاملين بالشركة من الشباب.



وأكد أنهم يتبعون قواعد صارمة لإنتاج منتج بموصفات عالمية، حيث يوما وراء يوم تزداد معرفة العالم الخارجي بمنتجات شركة النصر، منوها إلى أن طموحهم يصل إلى عنان السماء، فقد تم إضافة 15 مصنع جديد خلال الخمس سنوات الأخيرة.

