السعوديون ينفقون النسبة الأكبر من أموالهم على الطعام والشراب

أظهرت تقارير اقتصادية حديثة أن إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري سجل نحو 251.7 مليار ريال، لتستحوذ بذلك مجموعة الطعام والشراب على الحجم الاكبر من افاقهم خلال ذات الفترة.







وبتلك الأرقام سجل معدل الإنفاق ارتفاعا بنحو 4.1 %، بقيمة 9.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 241.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي.

متوسط انفاق المستهلكين السعودين:

وأضافت القترير أن متوسط إنفاق المستهلكين خلال الأشهر خلال الفتر من يوليو إلى سبتمبر حقق نحو 83.9 مليار ريال، مقابل 80.6 مليار ريال متوسط للفترة المماثلة من العام الماضي.



ورغم نمو الإنفاق خلال الربع الثالث على أساس سنوي، إلا أنها تراجع مقارنة بالربع السابق (الربع الثاني من 2019)، وذلك يعود إلى موسمية الربع الثاني، حيث انخفض الإنفاق بنحو 3.9 في المائة.

أكبر انفاف السعودين على الطعام والشراب: