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حقوق الانسان: مقتل 6 متظاهرين عراقيين وسط بغداد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:00 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن المرصد العراقي لحقوق الانسان، مساء السبت، مقتل 6 متظاهرين عراقيين على الأقل وسط بغداد.


وسبق أن ذكرت مصادر أمنية عراقية، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في بغداد ارتفع إلى 4 قتلى وأكثر من 100 جريح.


وكان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، أعلن السبت، إطلاق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث ومختلف الفئات الاجتماعية لمعالجة المشاكل في البلاد.

وقال رئيس البرلمان العراقي "سنعمل على وضع جدول زمني لتلبية مطالب المتظاهرين"، وجدد رفضه "استخدام العنف ضد المتظاهرين"، ومطالبا بحمايتهم.

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر الماضي حتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

وأكد الجيش العراقي قبل قليل أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلامية من فض المظاهرات الاحتجاجية بالقوة.

وأوضح الجيش العراقي، في بيان، أن مهمته المكلف بها هي حماية المحتجين والحفاظ على أرواح العراقيين.

وأصيب 30 متظاهرا باختناقات خلال محاولة لقوات الأمن العراقية، السبت، فض اعتصام قرب جسر السنك وسط بغداد، الذي كان مركزا رئيسيا لتجمع المحتجين خلال الأيام الماضية.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن المتظاهرين القتلى سقطوا قرب ساحة التحرير، فضلا عن إصابة العشرات بسبب الغاز المسيل للدموع.

وتحركت تعزيزات من قوات مكافحة الشغب العراقية إلى المنطقة لتفريق المتظاهرين، فضلا عن وصول فرق من الدفاع المدني للسيطرة على حريق شب في ساحة الخلاني.



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