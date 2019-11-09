"ماشي يا جامدة" أحمد فهمي يعلق علي صور زوجته هنا الزاهد (صور)





هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمي



احتفلت الفنانة هنا الزاهد، منذ يومين في حفل عائلي ضم الأصدقاء المقربين والأهل بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي والذي أكمل عامه التاسع والثلاثون، حيث نشرت الصورة عبر خاصية "القصص" المميزة للصور وكتبت له كل سنة وأنت طيب يا بطلي الخارق.



مرض هنا الزاهد



تعرضت الفنانة هنا الزاهد لأزمة صحية كبيرة بعد زواجها بأيام مما دفع زوجها لنشر صورة لها وهي مستلقية على السرير في احدي المستشفيات، وسافر لإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان عليها، مما دفع جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.



ذلك وبعد إتمام شفائها نشرت هنا الزاهد منشور تشكر فيه كل من اطمئن علي صحتها، ووجهت الشكر للجميع.



رحيل طلعت زكريا



في سياق متصل كان أخر ظهور رسمي للفنان الراحل طلعت زكريا من خلال حفل زفاف هنا الزاهد و أحمد فهمي، وبعد ذلك جاءت وفاته منذ شهر التي احدثت صدمة للفنانة هنا الزاهد، حيث أنها كان زوج والدتها وقام بتربية الفنانة هنا الزاهد في طفولتها وكانت تعتبره والدها.



مسلسل الواد سيد الشحات



كان أخر عمل فني شاركت الفنانة هنا الزاهد من خلاله في مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي حقق نجاحاً كبيرا في الماراثون الرمضاني لهذا العام، وكان هذا العمل الأول الذي جمع بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي، وتناولت حلقات المسلسل مشاكل زوجين من طبقة اجتماعية مختلفة، ودارت الأحداث في شكل كوميدي مميز.







نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، أحدث صوره لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" والتي أشعلت بها مواقع السوشيال ميديا.وظهرت "الزاهد" في الصور بتصفيف شعرها الكيرلي المميز ذات اللون الذهبي، كما ارتدت جاكيت أسود مميز ونظارة شمس ذو تصميم مختلف، وظهرت في الصورة وهي تستند على شنط سفر.وعلق عدد من متابعيها وجمهورها على هذه الإطلالة المميزة، وكان أبرز تعليق لزوجها الفنان أحمد فهمي الذي كتب "ماشي يا جامدة".