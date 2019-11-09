Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ماشي يا جامدة" أحمد فهمي يعلق علي صور زوجته هنا الزاهد (صور)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:00 م
Advertisements
هنا الزاهد
هنا الزاهد
اسماء زقزوق
Advertisements
نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، أحدث صوره لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" والتي أشعلت بها مواقع السوشيال ميديا.

وظهرت "الزاهد"  في الصور بتصفيف شعرها الكيرلي المميز ذات اللون الذهبي، كما ارتدت جاكيت أسود مميز ونظارة شمس ذو تصميم مختلف، وظهرت في الصورة وهي تستند على شنط سفر.

وعلق عدد من متابعيها وجمهورها على هذه الإطلالة المميزة، وكان أبرز تعليق لزوجها الفنان أحمد فهمي الذي كتب "ماشي يا جامدة".


هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمي

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، منذ يومين في حفل عائلي ضم الأصدقاء المقربين والأهل بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي والذي أكمل عامه التاسع والثلاثون، حيث نشرت الصورة عبر خاصية "القصص" المميزة للصور وكتبت له كل سنة وأنت طيب يا بطلي الخارق.

مرض هنا الزاهد

تعرضت الفنانة هنا الزاهد لأزمة صحية كبيرة بعد زواجها بأيام مما دفع زوجها لنشر صورة لها وهي مستلقية على السرير في احدي المستشفيات، وسافر لإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان عليها، مما دفع جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

ذلك وبعد إتمام شفائها نشرت هنا الزاهد منشور تشكر فيه كل من اطمئن علي صحتها، ووجهت الشكر للجميع.

رحيل طلعت زكريا

في سياق متصل كان أخر ظهور رسمي للفنان الراحل طلعت زكريا من خلال حفل زفاف هنا الزاهد و أحمد فهمي، وبعد ذلك جاءت وفاته منذ شهر التي احدثت صدمة للفنانة هنا الزاهد، حيث أنها كان زوج والدتها وقام بتربية الفنانة هنا الزاهد في طفولتها وكانت تعتبره والدها.

مسلسل الواد سيد الشحات

كان أخر عمل فني شاركت الفنانة هنا الزاهد من خلاله في مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي حقق نجاحاً كبيرا في الماراثون الرمضاني لهذا العام، وكان هذا العمل الأول الذي جمع بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي، وتناولت حلقات المسلسل مشاكل زوجين من طبقة اجتماعية مختلفة، ودارت الأحداث في شكل كوميدي مميز.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد عيد ميلاد أحمد فهمي

أخبار تهمك

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر مع المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

انقلاب في برشلونة بسبب جريزمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ يوم

كريستيان جروس يهدد حلم الأهلي في مصر

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي وبالاس بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش تشيلسي GOAL Chelsea

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

الآن

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. العثورعلى بقايا جثة ممثل شهير

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

هنا الزاهد في كواليس "الود سيد الشغال"

أحمد فهمي مع هيفاء وهبي في كواليس "الواد سيد الشحات"

شاهد.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (صور)

هنا الزاهد بالتاتو قبل حفل الزفاف

شاهد.. الصورة الأولى من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

شاهد.. هنا الزاهد ترقص على أغنية "مع بعض"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

03:16 م

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

كريستيان جروس يهدد حلم الأهلي في مصر

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status