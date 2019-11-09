إنجي المقدم لـ"إياد نصار" أسعد من كل أعياد الميلاد شريك في الجريمة





وعلقت "إنجي" على الصورة قائلة: "أسعد من كل أعياد الميلاد شريك في الجريمة استمر في الاشراق صديقي الي الابد وابدا".



لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور إنجي المقدم، وجاءت التعليقات إجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يخليكم لبعض وتدوم صداقتكم الحلوه" وأضاف آخر قائلًا:"قلبي يا ناس انا بحبكم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يديم صداقتكم الجميلة دي دائمًا يا احلي أنوج".



ويذكر أن الفنانة إنجي المقدم، تستعد لعرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزية"، المقرر عرضه علي شاشة"أم بي سي"، وتدور أحداث المسلسل في إطار فترة الخمسينيات، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانه داليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، وإياد نصار، ومي سليم، ودانا حمدان، وإدوارد، عايدة رياض، وأماني كامل، ومنه جلال، وسارة عادل، ورحاب نصر، وفريدة سيف النصر، وسمر محمد متولي، المسلسل من تأليف أيمن سليم ونهي سعيد، ومن إخراج مرقس عادل

نشرت الفنانة إنجي المقدم، مجموعة من الصور الجديدة لها برفقة الفنان إياد نصار، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".