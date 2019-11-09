باسم رزق: المفاوضات الحل الأمثل لإنهاء أزمة سد النهضة (فيديو)

قال الدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لا تزال تؤكد أن الحلول السياسية هى سبيلها في التعامل مع ملف سد النهضة، لافتا إلى أن الطرف الأمريكي يحظى بقبول في المجتمع الأثيوبي والسوداني، موضحا أن جولة مفاوضات واشنطن جاءت ناجحة جدا.



وأشار "رزق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الجانب الأمريكي يحاول التأكيد أنه لاسبيل للأطراف الثلاث أنه لا سبيل للحل سوى الحل السلمي، والمفاوضات، منوهًا إلى أن الإصرار الأثيوبي على موقف معين قد يدخلنا في طرق لا نريدها.



وأكد أن موقف مصر ثابت منذ تولي الرئيس السيسي فيما يتعلق بملف سد النهضة، حيث تؤمن مصر بحق أثيوبيا في التنمية مع التأكيد على أن المياه مسألة حية أو موت بالنسبة لمصر، وحيث أن مصر تبذل جهدا كبيرا لحل الملف.

