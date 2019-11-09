Advertisements
Advertisements
Advertisements

باسم رزق: المفاوضات الحل الأمثل لإنهاء أزمة سد النهضة (فيديو)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:51 م
Advertisements
سد النهضة
سد النهضة
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لا تزال تؤكد أن الحلول السياسية هى سبيلها في التعامل مع ملف سد النهضة، لافتا إلى أن الطرف الأمريكي يحظى بقبول في المجتمع الأثيوبي والسوداني، موضحا أن جولة مفاوضات واشنطن جاءت ناجحة جدا.

وأشار "رزق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الجانب الأمريكي يحاول التأكيد أنه لاسبيل للأطراف الثلاث أنه لا سبيل للحل سوى الحل السلمي، والمفاوضات، منوهًا إلى أن الإصرار الأثيوبي على موقف معين قد يدخلنا في طرق لا نريدها.

وأكد أن موقف مصر ثابت منذ تولي الرئيس السيسي فيما يتعلق بملف سد النهضة، حيث تؤمن مصر بحق أثيوبيا في التنمية مع التأكيد على أن المياه مسألة حية أو موت بالنسبة لمصر، وحيث أن مصر تبذل جهدا كبيرا لحل الملف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة حل ازمة سد النهضة امريكا

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 9 ساعات

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

منذ ساعة و نصف

كريستيان جروس يهدد حلم الأهلي في مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. العثورعلى بقايا جثة ممثل شهير

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر مع المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

الآن

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ يوم

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي وبالاس بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش تشيلسي GOAL Chelsea

منذ ساعتين و 44 دقيقة

انقلاب في برشلونة بسبب جريزمان

منذ ساعة و 13 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

السفير الإثيوبي بالقاهرة: يجب إيجاد حلول لمشكلة سد النهضة (فيديو)

هاني خلاف: تطابق في الرؤى بين مصر والسودان حول طبيعة معالجة أزمة سد النهضة

انفراجة في أزمة سد النهضة وتعهد لدونالد ترامب.. "تصريحات مهمة للرئاسة"

بعد اجتماعه بممثلي أزمة سد النهضة بواشنطن.. ترامب يكشف نتائج الجلسة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

03:16 م

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

كريستيان جروس يهدد حلم الأهلي في مصر

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status