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رفات القديسة تريزا الطفل تزور كنيسة الروم الكاثوليك بالظاهر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:01 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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يستقبل الأنبا جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر، رفات القدّيسة تريزا ليسوع الطّفل في كنيسة كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك بالظاهر، وذلك يوم 5 و6 ديسمبر.

وفى تصريح " للفجر" سيقوم المطران جورج بكر بصلاة قداس احتفالى باستقبال الرفات مساء يوم 6 ديسمبر، ويشاركة فى الخدمة ابونا فريد كاهن الرعاية.

وبهذه المناسبة السعيده يقوم سيادة المطران بسيامة 4 شمامسة قبل بداية صلاة القداس الالهى وهم:
١- مينا نبيل انجلو
٢- نادر نبيل انجلو
٣- توني نبيل اندراوس
٤- رفيق ناجي رزق
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الكلمات المفتاحية

القدّيسة تريزا ليسوع الطّفل

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