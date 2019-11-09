رفات القديسة تريزا الطفل تزور كنيسة الروم الكاثوليك بالظاهر



وفى تصريح " للفجر" سيقوم المطران جورج بكر بصلاة قداس احتفالى باستقبال الرفات مساء يوم 6 ديسمبر، ويشاركة فى الخدمة ابونا فريد كاهن الرعاية.



وبهذه المناسبة السعيده يقوم سيادة المطران بسيامة 4 شمامسة قبل بداية صلاة القداس الالهى وهم:

١- مينا نبيل انجلو

٢- نادر نبيل انجلو

٣- توني نبيل اندراوس

٤- رفيق ناجي رزق

يستقبل الأنبا جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر، رفات القدّيسة تريزا ليسوع الطّفل في كنيسة كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك بالظاهر، وذلك يوم 5 و6 ديسمبر.