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محمد صبحي لـ"الفجر الرياضي": نستحق الفوز على مالي.. ولكن

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:48 م
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محمد صبحي
محمد صبحي
محمد جمال
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أعرب محمد صبحي حارس مرمي منتخب مصر الأولمبي ونادى الزمالك عن سعادته بفوز منتخب مصر علي مالي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمقامة في مصر.

وقاد مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك مصر للفوز علي مالي بهدف دون رد برأسية رائعة في الدقيقة 30 من عرضيه متقنة من أحمد فتوح لاعب سموحه والظهير الأيسر للمنتخب الأولمبي .

وقال صبحي ل "الفجر الرياضي": " الحمدلله علي الفوز علي منتخب مالي، كنا رجال وجميع اللاعبين أعطوا ما لديهم خلال اللقاء، وجميع اللاعبين لم تقصر خلال المباراة".

وعن أدائه أمام مالى، قال :" الحمدلله نصيب وانا بجتهد وكل شئ علي ربنا والحمدلله علي التوفيق خلال المباراة ".

وعن إصابة ماصر ماهر وطاهر محمد طاهر، قال :" أقول لناصر ماهر وطاهر محمد طاهر ألف سلامة عليكم، وبإذن الله سنفرحهم ونصعد لأولمبياد طوكيو 2020 ويكونوا معنا ".

وقدم محمد صبحي مباراة كبيرة بالأمس أمام منتخب مالي، وتصدى لأكثر من تسديدة خطيرة خلال اللقاء ليحافظ لمصر علي النقاط الثلاث الأولى بالمجموعه الأولى بكأس أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب غانا يوم الأثنين القادم الموافق 11 نوفمبر المقبل، علي ستاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة مساءا ضمن مباريات الكولة الثانية، وتعد ذلك المباراة هي الفيصل في صعود الفراعنه لنصف النهائي.
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منتخب مصر مصر ومالي محمد صبحي المنتخب الاوليمبي اخبار الرياضة

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