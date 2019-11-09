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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ريال مدريد GOAL

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:39 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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معرفة موعد مباراة ريال مدريد وايبار اليوم في الدوري الاسباني ومعرفة القنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الاسباني
القنوات : بي ان سبورت 3
المعلق : علي محمد علي
الساعة : 7:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 8:30 مساء بتوقيت السعودية

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