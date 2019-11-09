محافظ الشرقية يستجيب لسيدة "المحمودية"

استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لإستغاثة السيدة ذكية ع أ المقيمة بقرية المحمودية التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا من تسرب مياه الصرف الصحي بمنزلها، ليوجه المحافظ رئيس مركز ومدينة ههيا للإنتقال فورًا لمنزل السيدة وسحب المياه منه واتخاذ اللازم لضمان عدم طفح الصرف الصحي مرة أخرى وحفاظًا على منزلها من المياه.



كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بإجراء البحث الإجتماعي اللازم لحالة السيدة ذكية والسير في إجراءات إستخراج معاش تكافل وكرامة وتقديم مساعدات مالية تعينها على تحمل أعباء المعيشه.



وكانت السيدة ذكية ع أ قد إستغاثت بمحافظ الشرقية لمساعداتها في رفع الضرر عن منزلها بعد تسرب مياه الصرف الصحي بداخله، وبعرض الإستغاثه على محافظ الشرقية، أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة ههيا برفع الضرر الواقع عن منزل السيدة واتخاذ اللازم، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بإجراء البحث اللازم لحاله السيدة المذكورة لمعرفة مدى أحقيتها في الحصول على معاش شهري يعينها على تحمل أعباء المعيشة.