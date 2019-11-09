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رابط يلا شوت: مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA STAR جول العرب ماتش الهلال اليوم بدون تقطيع NOW

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:22 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر ومشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا مجانا على الأسطورة يوتيوب ، في أهم مباريات اليوم السبت 9-11-2019، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال اسيا 2019، على ملعب محيط الرعب في العاصمة السعودية الرياض.

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

نادي الهلال السعودي بات الآن على بُعد خطوات من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، لكن عليه أولاً تجاوز عقبة أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة الذهاب المقرر اليوم السبت قبل أن يُفكر في الطريقة التي سيحتفل بها على منصة التتويج في اليابان باللقب الذي طال انتظاره منذ.


مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

رفاق الهداف الفرنسي بافيتيمبي جوميز متصدر لائحة هدافي دوري أبطال آسيا هذا الموسم بـ 10 أهداف سيتحتم عليهم نسيان ما جرى أمام أوراوا بالذات في نهائي عام 2017، وبدء صفحة جديدة لتفادي الضغط العصبي والتسرع أمام المرمى.

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا

وجه نجم نادي أياكس أمستردام وتوتنهام السابق “أحمد حسام ميدو” بعض التحذيرات إلى لاعبي نادي الهلال السعودي، في حديث خص به القناة الإخبارية السعودية اليوم الجمعة 8-11-2019، قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.


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