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مصرع موظف على يد نجل شقيقته خلال الاحتفال بحفل زفاف بطوخ

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:30 م
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ارشيفية
ارشيفية
محمد نبيل
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شهدت قرية ميت كنانة مركز طوخ بالقليوبية، حادثا مأساويا عندما لقي موظف مصرعه بطلق ناري بالخطأ، أطلقه نجل شقيقته في حنة أخته.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بضبط المتهم وتحريز السلاح المستخدم في الحادث، وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوفاة موظف بطلق ناري في الرأس، أثناء حضوره حفل "حنة" ابنة شقيقته.

أخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية بالحادث، وانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز إلى منطقة البلاغ.

وتبين أنه أثناء حضور المجني عليه ويدعى "ر م م"، 51 سنة، موظف حفل "حنة" ابنة شقيقته، حيث أطلق شقيقها "ا ر م"، 23 سنة، موظف، الرصاص من فرد خرطوش ابتهاجا، فخرج طلق نارى بطريق الخطأ استقر في رأس خاله.
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