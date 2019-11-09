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ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:18 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم ضبط 19صنف من زجاجات الشراب عبارة عن 103635 زجاجة، و53 صنف من الأقراص والكبسولات المختلفة بإجمالي 111028 عبوة، وهم 5 أصناف من الحقن بإجمالي 12800 عبوة و5أصناف من القطرات بإجمالي 8590 عبوة و3 صنف من البخاخ إجمالى 6700 عبوة و2 صنف من الكريم إجمالى 10050 عبوة و2 صنف من الأقماع إجمالى 1000 عبوة و1صنف فوار عبارة عن 5550 عبوة بإجمالي المضبوطات 90 صنف بإجمالى 259353 عبوة.

وأشار إلى قيام مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بتوجيه لجنة من التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لضبط مصنع غير مرخص به كمية هائلة من نواقص الأدوية بالسوق المصري معدة للتهريب خارج جمهورية مصر العربية.

يشار إلى أن المخزن المضبوط غير مرخص وغير متوفر به الاشتراطات الصحية اللازمة لتخزين الأدوية من حيث عدم وجود أي مصدر تهوية والمساحة غير كافية لتخزين تلك الكمية حيث كانت مكدسة وعلي ذلك فقد تم سحب عينات من تلك الأدوية وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة (هيئة الرقابة للبحوث الدوائية) وتم غلق المكان وتشميعه من قبل شرطة المسطحات مع تحرير محضر إداري بالواقعة.

وتوجه المحافظ بالشكر للدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتورة ألفت السيد حسانين مدير عام إدارة الصيدلة والدكتورة فيفيان هنري عزيز مدير إدارة التفتيش الصيدلي فريق العمل الذى شارك فى ضبط هذا المخزن وهم الدكتورة هدى محمد نجيب رئيس قسم الشؤون الصيدلية ومفتشات الصيدليات، الدكتورة منى محمد ممدوح والدكتورة نبيلة أحمد سلامة والدكتورة إيناس عبد الستار عبد الله.

كما توجه بالشكر لقيادات مديرية الامن بقيادة اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وفريق شرطة المسحطات المائية والعميد ياسر منصور رئيس قسم المسطحات المائية بالقناطر الخيرية والعقيد محمد المحاريق رئيس مباحث المسطحات المائية بالقليوبية على تعاونهم الدائم فى المتابعة وضبط المخالفين والمهربين وومن شرطة المسطحات المائية.

وشدد المحافظ علي تكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)
ضبط مخزن غير مرخص بداخله 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها لخارج البلاد بالقليوبية (صور)
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مصر مديريه الصحه دواء اخبار

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