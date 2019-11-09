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حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:15 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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رفعت رئاسة مركز المنصورة في محافظة الدهلية حالة الطوارئ لرفع كفائة الطرق وتهذيب الأشجار في اطار العودة بالدقهلية عروسا للدلتا. 

قامت المهندسة سوسن مجاهد رئيس مركز، ومدينة المنصورة، وهاني سليمان نائب رئيس المركز، بمتابعة أعمال النظافة ورفع ناتج التطهير بطريق المنصورة دكرنس.

وتفقدت رئيس مركز المنصورة أعمال البدء فى إعادة رصف طريق سندوب وقاموا بمتابعة أعمال نظافة طريق سندوب اجا وشفط الأتربة وذلك تمهيدا لإعادة رصف الطريق.

وفى إطارالاهتمام والحرص على الحفاظ على الشكل الجمالي لمداخل مركز ومدينة المنصورة، قامت رئيس مركز ومدينة المنصورة، وهاني سليمان نائب رئيس المركز، وعماد حمدى الشافعي مدير إدارة النظافة والتجميل بالمركز، بمتابعة أستكمال أعمال تركيب برامق بسور كورنيش كوبرى سندوب العلوى اتجاه أجا.

وكلفت المهندسة سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة بمتابعة إزالة المخالفات في المهد، حيث قام سامح سعد رئيس الوحدة المحلية بمنيه محلة دمنه بمتابعة أعمال فك شدة خشبية سقف الدور الأرضي بقرية منشأة السلام.

وقامت رئيس مركز ومدينة المنصورة، بالمرور اليومى على المدارس بالقرى لمتابعة انتظام اليوم الدراسي، حيث قام فتحي قاسم مدير إدارة التنمية الاقتصادية برئاسة المركز، والدكتور يوسف عبدالهادي من التفتيش على الأغذية بالإدارة الصحة بالمنصورة، ومحسن كربال الوحدة المحلية بطناح بالمرور على المدارس بنطاق الوحدة المحلية بطناح لمتابعة انتظام اليوم الدراسي ونظافة المدارس.

وذلك في إطار الحفاظ على الشكل الجمالي لمداخل مركز المنصورة، قام هاني سليمان نائب رئيس المركز، سامح سعد رئيس الوحدة المحلية بمنيه محله دمنه بمتابعة أعمال استكمال قص الغاب والحشائش من جانبى الطريق بطريق المنصورة دكرنس أمام قرية منية محلة دمنه.
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
حملات مكثفة لرفع كفائة الطرق وإزالة المخالفات بالمنصورة (صور)
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مصر مخالفات حملة مكثفة اخبار

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