المنظمات اليهودية والأمريكية تحذر من ضم الضفة الغربية

أرسلت مجموعة من المنظمات اليهودية والأمريكية رسالة إلى رؤساء الأحزاب في إسرائيل، وحذرت من ضم الضفة الغربية.



وقالوا في الرسالة، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية ثم ضمهم إلى إسرائيل هو إجراء خطير وغير قانوني.



وأكد الموقعون أنه حتى إذا بدا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافقت على ذلك، فلا يزال من الخطأ أن تفترض إسرائيل أن هذه ستكون السياسة التي أقرتها الحكومة الأمريكية.



ولقد حذروا من أن موقف الرئيس لا يمثل المصالح طويلة الأجل والسياسة المستقبلية للولايات المتحدة.



وأكدت الرسالة أن أي ملحق قد يقوض العلاقات مع يهود الولايات المتحدة الذين - في غالبيتهم - يدعمون حل الدولتين.



ووقع على هذه الرسالة 13 منظمة أمريكية ويهودية الرسالة.



وقد اقترح بعض الساسة الإسرائيليين في وقت سابق خلال حرب الأيام الستة عام 1976، ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها منذ أن استولت إسرائيل على المنطقة واحتلتها.



كانت القدس الشرقية الجزء الأول من الضفة الغربية التي سيتم ضمها؛ تم ضمها بحكم الأمر الواقع بعد احتلالها من قبل إسرائيل في عام 1967، وضمت بحكم القانون بعد قانون القدس لعام 1980.



وتم تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما أدى إلى نظام "قانون الجيب" ومزاعم "الضم الزاحف".



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبتمبر 2019 ضم غور الأردن في عام 1967.



ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحزبه الليكود في يمين الوسط، ليس لديهم موقف متماسك من وضع الضفة الغربية.



وفي عام 2009، أيد نتنياهو حل الدولتين، لكن قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في أبريل 2019، أعلن عن نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية من جانب واحد في الضفة الغربية.



ومع ذلك، نظرًا لأن هذا كان تعليقًا مثيرًا تم طرحه دون معالجة المعارضة الدولية لمثل هذا العمل، فمن غير الواضح ما إذا كان نتنياهو يعتزم متابعة ذلك.



وفي 16 سبتمبر 2019، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال نتنياهو "إنني أعتزم توسيع السيادة على جميع المستوطنات وكتل (الاستيطان)"، بما في ذلك "المواقع التي لها أهمية أمنية أو مهمة لتراث إسرائيل"، بما في ذلك المستوطنات في الخليل.



وأعلن نتنياهو عن خطة حكومته لضم وادي الأردن، إذا فاز في الانتخابات. كما أكد من جديد تعهده السابق بضم جميع المستوطنات اليهودية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ولكنه قال أن مثل هذه الخطوة لن يتم قبل نشر خطة سلام الولايات المتحدة التي طال انتظارها والمشاورات مع الرئيس دونالد ترامب.



ووفقًا لمنظمة بتسيلم يعيش فيها 65000 فلسطيني وحوالي 11000 مستوطن إسرائيلي في المنطقة.



ويتضمن الاقتراح 30 مستوطنة تضم 12778 مستوطنًا و18 موقعًا غير قانونيًا و15 مجتمعًا أ وب، بما في ذلك 44175 فلسطينيًا يخططون للبقاء في ظل الحكم الذاتي الاسمي للسلطة الفلسطينية، وتحيط به أراضي مرفقة مع طرق الوصول.



والفارق الرئيسي هو أنه لم يعد يُسمح للفلسطينيين بالوصول إلى الحدود الدولية مع الأردن.



وقال نتنياهو إنه تلقى ضوءًا أخضر من إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة. وقالت الإدارة إنه لم يحدث تغيير في سياسة الولايات المتحدة.