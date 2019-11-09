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الزمالك يطلب لعب دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:14 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
هاني عصام
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يرغب مسئولو نادي الزمالك في خوض مباريات دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة بدلا من برج العرب والاستفادة من إقامة بطولة إفريقيا تحت 23 سنة في القاهرة.


ويرى مسئولو الزمالك أنه من الأفضل توفير السفر إلى برج العرب بالإسكندرية لإقامة اللقاءات هناك والتمسك بإقامتها في استاد القاهرة والاستفادة من حضور الجماهير وتوفير عناء السفر في ظل صعوبة اللقاءات وحاجة الفريق الماسة والضرورية إلى تحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات التي تقام في مصر لتأمين موقف وفرص الفريق في التأهل للدور التالي من مشوار البطولة الافريقية، وسط إشادة الجهاز الفني للفريق بأرضية ستاد القاهرة.


واستغل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق فترة توقف الدوري في علاج بعض السلبيات والوصول باللاعبين إلى الفورمة المثالية على كافة المستويات بسبب تراجع الأداء قبل التوقف وتعرضه لبعض الانتقادات وهو ما جاء فترة التوقف بمثابة توقيت مناسب له من أجل علاج السلبيات القائمة.


وجدد مسئولو الزمالك الثقة في المدرب ورفضوا بشكل نهائي فكرة رحيله بسبب الحاجة إليه من كل الجوانب والثقة في إمكانياته ورؤيتهم أن الفريق عانى من بعض السلبيات قبل توقف المسابقة بسبب الإصابات لدى عدد من النجوم والغيابات الاضطرارية والتي أجبرت المدرب على تغيير مراكز بعض اللاعبين واللعب بتشكل اضطراري في بعض المواجهات وهو ما أثر بشكل سلبي لكنهم يتوسموا خيرًا في تغيير الأمور مع إستئناف بطولة الدوري من جديد في تحسن الأداء والعودة إلى العروض الجميلة والاستفادة من خبرات المدرب الكبيرة في القارة السمراء بالتفوق القاري وتحقيق تائج إيجابية في مسابقة دوري أبطال افريقيا حيث أوقعت القرعة الزمالك مع مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

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الكلمات المفتاحية

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