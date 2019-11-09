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نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الرحيل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
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كشف الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الاسباني حقيقة الأنباء المتداولة حول اهتمام نادي إيه سي ميلان بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت في وقت سابق اهتمام نادي ميلان بالحصول على خدمات "مودريتش" خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعدما فشل النادي الإيطالي في حسم صفقة اللاعب خلال الشتاء الماضي، حيث رفض اللاعب الرحيل عن الملكي وقتها.

ويرفض لوكا مودريتش مغادرة ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يتمسك بالاستمرار مع ريال مدريد وانهاء الموسم في "سانتياجو برنابيو"، رغم أنه ابتعد عن حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الاسباني خلال الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية أن "مودريتش" لا يفكر في الانتقال لصفوف ميلان اطلاقا ويرغب في استكمال الموسم مع ريال مدريد، وقد يفكر في عروض الرحيل عن الملكي في نهاية الموسم.

يذكر أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في صيف عام 2020.

وأكدت التقارير أن إيه سي ميلان صرف النظر عن التعاقد مع "مودريتش" في ظل رفض اللاعب الرحيل عن الريال، وانتقل للمفاوضات مع مواطنه ايفان راكيتيتش لاعب برشلونة، للظفر بخدماته خلال الفترة القادمة، حيث يعيش اللاعب الكرواتي ظروفًا مشابهة لنجم الريال مع الفريق الكتالوني، ويفكر في الرحيل عن البرسا في الفترة المقبلة.

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لوكا مودريتش ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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