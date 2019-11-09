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مفتي الجمهورية يهنىء الأمة الإسلامية والعربية بـ المولد النبوي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التهنئة إلى الأمة الإسلامية والعربية والمصرية قيادة وشعبا بذكرى المولد النبوي، حيث ولد الرسول في مكة المكرمة في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول شهر الأنوار.

وأشار "علام"، خلال مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر "الفيسبوك"، إلى أن الرسول هو نموذج كريم في كل صفاته، رحميا بكل أمته، فقد أخبر الله عنه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، مضيفًا أن اللرحمة والمودة والحنان والرفق واللين تجسدت في رسولنا الكريم.

وأضاف مفتي الجمهورية، "كل عام وأنتم بخير"، مهنئا الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي، داعيا له أن يوفقه وأن يشد من أزره في أداء مهمته.

هذا وقد نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"، مقطع فيديو بطريقة الرسوم المتحركة عن احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف، بعنوان "ماذا يعني الاحتفال بالمولد النبوي".

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