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هاجر الشرنوبي لإياد نصار:"هحب برج العقرب علشانك"

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:17 م
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اياد نصار
اياد نصار
هبة أحمد
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حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي على تهنئة صديقها الفنان إياد نصار بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث قامت هاجر بنشر مجموعة من الصور التى جمعتها بالفنان إياد نصار، وعلقت على الصور قائلة :"إيااااااد كل سنه وانت طيب وبخير يارب وناجح ومرتاح البال، بكره حواديت الشانزليزيه، وفيلم راس السنه يتعرضو ويكسروا الدنيا، وهحب برج العقرب علشانك"، وحظيت الصور على إعجابا كبيرا من قبل متابعيهم.

تعاون هاجر وإياد فى حواديت الشانزلزيه

يشار أن الفنان إياد نصار والفنانة هاجر الشرنوبي يستعدان لعرض مسلسلهم الجديد" حواديت الشانزلزيه "، والمسلسل بطولة كلا من :داليا مصطفى، إياد نصار، إدوارد، إنجى المقدم، أمانى كمال، ومن إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل غدا على قناة one.

ويتناول المسلسل فترة الخميسنات والستينات لإبراز جمال مصر فى تلك الفترة.

مشاركة إياد نصار في فيلم الممر

يشار أن آخر أعمال الفنان إياد نصار السينمائية مشاركته فى فيلم "الممر"، والفيلم بطولة كلا من : إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد عز، محمود حافظ ،أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبى،محمود جمعه، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين،ويضم الفيلم مجموعه من ضيوف الشرف وهم :حجاج عبد العظيم، شريف منير، هند صبري، انعام سالوسة.


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