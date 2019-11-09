عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

استقر نادي الأهلي على صرف النظر عن صفقة ضم البوركيني إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وتسببت مشاركة تراوري مع بيراميدز في الكونفيدرالية في تراجع الأهلي عن الصفقة لأنه في حالة التعاقد معه لن يتمكن من المشاركة مع القلعة الحمراء في دوري أبطال إفريقيا.

وينوي الأهلي فتح باب المفاوضات مع بيراميدز لضم تراوري في الميركاتو الصيفي خلال شهر يناير المقبل بعدما نال إعجاب الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.