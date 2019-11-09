Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:18 ص
Advertisements
تراوري
تراوري
الفجر الرياضي
Advertisements

استقر نادي الأهلي على صرف النظر عن صفقة ضم البوركيني إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

وتسببت مشاركة تراوري مع بيراميدز في الكونفيدرالية في تراجع الأهلي عن الصفقة لأنه في حالة التعاقد معه لن يتمكن من المشاركة مع القلعة الحمراء في دوري أبطال إفريقيا.

 

وينوي الأهلي فتح باب المفاوضات مع بيراميدز لضم تراوري في الميركاتو الصيفي خلال شهر يناير المقبل بعدما نال إعجاب الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

صفقات الاهلي بيراميدز ايريك تراوري الدوري المصري الأهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 17 ساعة

بشار الأسد يكشف أمرًا خطيرًا عن أردوغان (فيديو)

منذ ساعة

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شووت NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر AFRICA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش مصر HD

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 10 ساعة

كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر FILGOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر الهدف الأول الآن لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

مصدر أمني يكشف سر العثور على جثة شاب بمنطقة جبلية بالغردقة

منذ حوالي 3 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ يومين

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

موضوعات متعلقة

الأهلي يضحي بـ3 لاعبين و15 مليون لضم نجم المقاصة

ميدو جابر يرفض الصفقات التبادلية ويتمسك بالأهلي

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز في الشتاء

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

بشار الأسد يكشف أمرًا خطيرًا عن أردوغان (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

د. سمية عسلة
د. سمية عسلة

سمية عسلة تكتب: الميت "ملالي" وجنازات العراق حارة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

DMCA.com Protection Status