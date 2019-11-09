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جامعة حلوان تحصل على شهادة التصنيف الدولي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:46 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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حصلت جامعة حلوان علي شهادة التصنيف الدولي وتسلم الدكتور محمد القصاص رئيس وحدة التصنيف الدولي نيابة عن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان شهادة التصنيف المتقدم QS العالمية من وزير الدولة للتعليم الإماراتي أحمد بالهول الفلاسي في حفل أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويأتي تسلم رئيس الجامعة للشهادة تقديرا لاحتلال الجامعة المركز الثامن على مستوى مصر والـ ٤٩ على مستوى الجامعات العربية.

جدير بالذكر أن هذا الحفل يستهدف إظهار أداء الجامعات العربية المتقدمة في هذه الدورة من التصنيف حيث يعتمد هذا التصنيف على العديد من المعايير منها التميز الأكاديمي، ونسبة الأساتذة إلى الطلاب، ونشر الأبحاث العلمية، وعدد الطلاب الوافدين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب.
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الكلمات المفتاحية

مصر جامعة حلوان جامعات تعليم تصنيف دولي اخبار

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