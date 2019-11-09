"الخارجية": مؤشرات مصر الاقتصادية في تحسن مستمر.. وتصريح "أردوغان" مضحكة

وأوضح "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أدب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن كل المؤشرات الاقتصادية لمصر في تحسن مستمر، فضلا على شهادات المؤسسات الدولية، والتي تؤكد على أن الوضع في مصر يتحسن، وفي اتجاه إيجابي.



وأضاف وزير الخارجية، أن مصر تشهد ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض في معدلات البطالة حيث وصلت إلى 8%، فضلا عن تراجع الدولار أمام الجنيه، متسائلا: "فكيف تستقيم تلك التصريحات مع هذا الوضع؟"، معتبرا أن مثل هذا الكلام لا يلقي له أحد بالا، حيث أن هناك عدد ضخم من المشروعات الجديدة تنفذها الدولة.





وصف سامح شكري، وزير الخارجية، تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن أن تركيا لم تنهار مثل مصر بـ "شيىء مضحك".