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الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوي بموكب من مسجد الجعفري

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية، اليوم السبت، بذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1441، من خلال الموكب العام المقرر أن ينطلق عصر اليوم السبت من مسجد الشيخ صالح الجعفري وصولًا إلى مقر المشيخة العامة الجديد بالدراسة.

ويشارك في احتفالات الطرق التي يقام عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين، الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الصوفية، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية.

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مولد النبوي مصر ذكرى المولد النبوى اخبار

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