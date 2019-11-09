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الحرائق تدمر عشرات المنازل في أستراليا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:52 ص
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الحرائق
الحرائق
وكالات
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أعلنت السلطات في أستراليا، اليوم السبت، أن 100 منزل على الأقل تعرض للدمار جراء اجتياح حرائق الغابات شرق البلاد.

 

وعثرت رجال الإطفاء، على جثة شخص في سيارة وإن اثنين آخرين في عداد المفقودين.

 

وبحسب وكالة رويترز، قال رئيس الإدارة شين فيتسيمينس لهيئة الإذاعة الأسترالية أن أوضاعا أكثر خطورة مرتبطة بالحرائق متوقعة اليوم السبت.

 

وتواجه أستراليا الآن أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات بينما تعاني أجزاء منها أسوأ موجات جفاف تعيها الذاكرة.

 

وأصدرت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز أمس الجمعة عددا قياسيا من تحذيرات الطوارئ إذ أعلنت 17 حريقا خطيرا بعدما زادت الرياح القوية والجفاف من انتشار الحرائق بسرعة.

 

وصباح اليوم السبت كانت هناك ستة حرائق خطيرة مُستعرة في نيو ساوث ويلز من إجمالي 70 حريقا على مستوى الولاية.

 

وفي كوينزلاند شمالا قضى آلاف من السكان من إقليم صن شاين كوست الليل في مراكز إجلاء بعد أن طالبتهم السلطات بالمغادرة.

 

وأعلنت إدارة الطوارئ والحرائق في كوينزلاند حريقا واحدا خطيرا صباح اليوم السبت.

 

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حرائق الغابات تدمير الغابات الحرائق

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