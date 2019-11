الكشف عن عنوان الحلقة الأولى للموسم الرابع المنتظر من مسلسل "Stranger Things"

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الحساب الرسمي لكتاب المسلسل، أعلنوا عبر تغريدة أن عنوان الحلقة الأولى هو The Hellfire Club.



وكانت قد أعلنت بلدية مدينة لوس أنجلوس، تخصيص يومي رسمي في العام يحتفل خلاله بمسلسل "سترينجر ثينجز" الذي تنتجه شبكة نيتفليكس، بسبب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل على مدار 3 مواسم سابقة.



يأتي ذلك بعد أن نجح الموسم الثالث من مسلسل Stranger Things التي تجسد به ميلي بوبي براون الدور الرئيسي، في أن يصبح المسلسل الأكثر مشاهدة على منصفة البث الرقمي الشهيرة نيتفليكس منذ تأسيسها.



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مسلسل الرعب الشهير كان قد طرح موسمه الثالث، منتصف عام 2019 الجاري، وحقق حتى الآن نسب مشاهدة على منصة نيتفليكس وصلت لأكثر من 60 مليون مستخدم في الشهر الأول من طرحه فقط.





عدد مشاهدي المسلسل

ووفقا لتقرير صادر عن موقع شبكة نيتفليكس، فإن هذا العدد من المشاهدات وصل لـ 64 مليون مستخدم شاهدوا المسلسل في موسمه الثالث بحلول شهر سبتمبر الماضي، وكانت قد اختتمت احداث الموسم الثالث من مسلسل Stranger Things، بتدمير آلة فتح البوابة للعالم الآخر التي قام الروسيين بتشييدها سرا وسط مدينة هوكينز.



واختتم الموسم بنهاية مفتوحة شهدت غموضا حول شخصية الضابط هوبر، وكذلك مغادرة الشخصيات الرئيسية مثل إيلفين وويل لمدينة هوكينز.



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن تصوير الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things، يجرى حاليا بولاية جورجيا الأمريكية، ونجح مسلسل Stranger Things في تحقيق نجاحا غير متوقع من تقبل الجمهور له منذ طرحه على منصة نيتفليكس كواحد من مسلسلاتها الأصلية عام 2016، وتكون الموسم الأول من 8 حلقات.

وطرح الموسم الثاني من المسلسل في أكتوبر 27 عام 2017، وكان يتكون من 9 حلقات، في حين طرح الموسم الثالث في يوليو 4 عام 2019.





عناوين الحلقات

وفيما يخص عناوين الحلقات، فقد طرحت الحلقة الأولى في الموسم الأول بعنوان The Vanishing of Will Byers، وطرحت الحلقة الثانية من الموسم الأول بعنوان The Weirdo on Maple Street"، وطرحت الحلقة الثالثة من الموسم الأول بعنوان Holly، Jolly، وطرحت الحلقة الرابعة من الموسم الأول بعنوان The Body، وطرحت الحلقة الخامسة من المسلسل بعنوان The Flea and the Acrobat، وطرحت الحلقة السادسة من المسلسل بعنوان The Monster، وطرحت الحلقة السابعة من المسلسل بعنوان The Bathtub، وطرحت الحلقة الثامنة من المسلسل بعنوان The Upside Down.



أما الموسم الثاني، فقد طرحت الحلقة الأولى منه بعنوان MADMAX، وطرحت الحلقة الثانية منه بعنوان Trick or Treat، Freak، وطرحت الحلقة الثالثة من الموسم الثاني بعنوان The Pollywog، وطرحت الحلقة الرابعة من المسلسل بعنوان Will the Wise، وطرحت الحلقة الخامسة من المسلسل بعنوان Dig Dug، وطرحت الحلقة السادسة من الموسم الثاني بعنوان The Spy، وطرحت الحلقة السابعة من الموسم الثاني بعنوان The Lost Sister وطرحت الحلقة الثامنة من المسلسل بعنوان The Mind Flayer، وطرحت الحلقة التاسعة من الموسم الثاني بعنوان The Gate.



وكانت الحلقة الأولى في الموسم الثالث قد طرحت بعنوان Suzie، Do You Copy، وطرحت الحلقة الثانية بالموسم الثالث بعنوان The Mall Rats، وطرحت الحلقة الثالثة من الموسم الثالث بعنوان The Case of the Missing Lifeguard، وطرحت الحلقة الرابعة من الموسم الثالث بعنوان The Sauna Test، وطرحت الحلقة الخامسة من الموسم الثالث بعنوان، The Flayed وطرحت الحلقة السادسة من الموسم الثالث بعنوان E Pluribus Unum، وطرحت الحلقة السابعة من الموسم الثالث بعنوان Th e Bite، وطرحت الحلقة الثامنة من الموسم الثالث بعنوان The Battle of Starcourt.









