نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفل "نادي الزهور" وسط تحية الجمهور (صور)

نبذة عن نيكول سابا



تكريمها







خطفت النجمة نيكول سابا، الأنظار على خشبة المسرح خلال حفل "نادي الزهور" مرددة لأغنية "حفضل أحلم"، فيما تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.وحرصت سابا، على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال، كما رفعت العلم اللبناني قائلة: "وأنا حفضل أحلم بثورة بلدي في تحقيق الحرية ومكافحة الفساد" وسط أجواء حماسية من الجمهور المصري الذي ردد: "بنحبك يا لبنان".وتعد نيكول سابا، واحدة من أكثر الفنانات اللبنانيات المقربة لقلوب الشعب المصري واكثرهن تواجدًا في مختلف المناسبات والأعمال الفنية المصرية.وكعادتها أشعلت حفل نادي الزهور بالعديد من أغانيها الشهرة "براحتي "، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"، "سهر الليالي" وبنت السلطان للمطرب الشعبي أحمد عدوية.. وغيرها الكثير من الأغاني.وتم تكريمها من إدارة النادي وتواجد برفقتها مدير أعمالها وائل المصري وشاركها الحفل في الفقرة الاولي الفنان هيثم شاكر، والذي نجح خلال ظهوره في ألبومه الأخير.علي جانب آخر تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيى حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية.وكان قد أعلن المنتج وليد منصور من خلال حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن انضمام الفنانة نيكول سابا لشركة "تالنت دبليو إم"، حيث تتولى الشركة إدارة جميع أعمالها والإشراف على حفلاتها الغنائية.نشر وليد منصور منشورا كتب فيه: "انضمت النجمة نيكول سابا لشركه Talent management بقيادة استاذ وائل المصري وأصبحت الشركة مسؤولة عن عالم الايف والحفلات الخاصة بها".