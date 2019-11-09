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كاني ويست يدفع لكيم كارداشيان مليون دولار مقابل هذا الأمر!

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:14 ص
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بوابة الفجر
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قالت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، إن هناك عددًا من الشركات التي تنتج أزياءً وأحذية وواحدة منها كانت تقلد ماركة "Yeezy" للأحذية الرياضية الخاصة بزوجها كاني ويست من حيث الألوان والتصاميم.

وأشارت إلى أن هذه الشركة طلبت منها أن تروج للشركة عبر منشور على"إنستجرام" مقابل مليون دولار.

وأضافت: "فكرت، فوجدت أن الأمر سهل، مجرد منشور سريع على إنستجرام، وعندما أخبرت كاني عن ذلك، طلب مني عدم القيام بذلك، مشيرًا إلى أنهم يقلدون كل شيء، فلا يجب أن نعطيهم الاهتمام والترويج".

فاستجابت كارداشيان لطلب زوجها، مدركة السبب وراء رفضه للأمر، ورفضت عرض الشركة، حسب ما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتابعت: "وفي عيد الأم، سلمني كاني شيكًا بمبلغ مليون دولار، وعقدًا لأكون متعاونة في Yeezy، وقال لي: شكرًا على عدم الترويج للعلامة التجارية الأخرى"، مضيفة: "تعتبر هذه قوة عندما تقول لا في بعض الأحيان".

ووجهت كارداشيان الشكر لزوجها مغني الراب البالغ من العمر 42 عامًا لمساعدتها في تطوير أسلوبها الشخصي بشكل كبير منذ أن التقيا في عام 2012.

ملابس أقل إثارة
وكانت كارداشيان فاجأت جمهورها بتصريحها حول جدّيتها في البدء في ارتداء ملابس أقل جرأة مما كانت ترتديها طوال الفترة الماضية، استجابةً لرغبة زوجها.

وقالت في حلقة جديدة من برنامجها Keeping Up with the Kardashians، إنها سترتدي ملابس أقل إثارة بعد أن أصبحت أكبر سنًّا.

وأضافت أن وجهة نظر كاني ويست أصبحت أكثر صرامة كمسيحي متدين، مؤكدةً أن معظم المشاكل بينهما تكمن في طريقة تربية الأطفال، إذ تخلصا من التلفزيون في غرف الأطفال، وقاما بإزالة المكياج من غرفة نورث التي تبلغ من العمر 6 أعوام.

احتفالها بعيد ميلاد والدتها
وأخيرًا احتفلت كارداشيان بعيد ميلاد والدتها كريس جينر بهدية استثنائية، إذ جمعت أفراد عائلتها لاسترجاع ذكريات الطفولة وما عاشوه برفقة والدهم الراحل روبرت كارداشيان، خاصة أنها أعادت تصميم الديكور ليصبح المنزل وكأنه لم يتغير.

وكانت هديتها مؤثرة للغاية للعائلة، وخاصة بالنسبة لكريس، التي سرعان ما انهمرت في البكاء، كما كانت الزيارة مؤثرة أيضًا بالنسبة لها، إذ كشفت في منشور لها على "إنستغرام" أنها على الرغم من محاولتها تمالك نفسها، إلا أنها في نهاية المطاف، انهارت بكاءً بينما كانت في حمام منزل طفولتها، وقالت في المنشور: "هنا في هذا المنزل، عاش كل طفل من أطفال كارداشيان".



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