قبل مواجهة الهلال.. مشوار أوراوا حتي التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق الهلال السعودي مع فريق أوراوا الياباني يوم السبت المقبل في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جامعة الملك سعود في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.







ويسعى الفريق السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره من أجل خوض مباراة الإياب في اليابان بشكل أكثر راحة وهدوء، وحرص المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال على حث اللاعبين بضرورة الخروج بشباك نظيفة من المباراة.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مشوار فريق أوراوا الياباني خلال البطولة وقبل نهائي دوري ابطال اسيا.



- دور المجموعات



نجح فريق اوراوا في تحقيق الفوز على فريق بوريرام يونايتد التايلاندي في الذهاب والاياب بنتيجتي ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وهدفين مقابل هدف وحيد.





وحصد الفريق الياباني من نظيره الصيني بكين جوان 4 نقاط، حيث تعادل خلال المباراة الأولى بنتيجة سلبية، وفاز في الإياب بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعبه ووسط جماهيره.





بينما فشل اوراوا في الفوز على فريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، وتعرض للهزيمة في المباراتين بنتيجتي هدف نظيف وهدفين مقابل هدف وحيد.





وتأهل الفريق الياباني كوصيف مجموعته إلى دور الـ16 من البطولة برصيد 10 نقاط خلف فريق جيونبوك والذي كان يملك 13 نقطة في الصدارة، وسجل فريق اوراوا خلال دور المجموعات 9 اهداف بينما اهتزت شباكه خلال خمس مناسبات.





- دور الثمن نهائي



وتأهل فريق اوراوا الياباني من دور الثمن نهائي على حساب فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وذلك بعد الهزيمة خارج ملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، والفوز على ملعبه بنتيجة 3-0.





- دور الربع نهائي



وكان الصعود الاصعب للفريق الياباني في البطولة على حساب فريق شنجهاي الصيني بعد التعادل في اليابان بنتيجة هدف لكل فريق والتعادل في الصين بهدفين مقابل هدفين واستفادة الفريق الياباني بعامل الهدف خارج الأرض بهدفين في حال التعادل.