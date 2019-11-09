إليسا تعثر على الشاب الذي تبحث عنه!

قالت المطربة اللبنانية إليسا، إنها استطاعت الوصول إلى الشاب اللبناني، الذي ظهر عبر شاشة التلفزيون وقال إنه يأكل من حاويات النفايات، وإنه من ذوي الحاجات الخاصة.





وغردت إليسا، اليوم، عبر حسابها على "تويتر" بنبأ سار: "أحمد عبد العال الذي أثر في العديدين استطعنا أن نساعده مع بعض الزملاء وناس لم يترددوا أن يكونوا موجودين للمساعدة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، هذه هي ثورة اللبنانيين. ثورة وثروة أخلاق".





بداية القصة

وكانت المطربة اللبنانية الشهيرة، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على "تويتر" صورة لشاب لبناني، كان قد ظهر على شاشة الـLBC، وأوصت متابعيها القادرين على التواصل مع هذا الشاب بأن يتواصل معها عبر حسابها الشخصي.

وكتبت الفنانة إليسا معلقة: "إذا حدا قادر يوصل لهالشخص بتمنى يتواصل معنا بأي طريقة. الزبالة اللي حكى عنها أشرف من كل الطبقة الملزقة عا كراسيها ونحنا بدنا نكون التغيير بالقول والفعل".

"بدي آكل من زبالة بلدي"