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"صوت العرب" تحيي ذكرى وفاة عدد من نجوم الفن والثقافة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:59 ص
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بوابة الفجر
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تستعد شبكة "صوت العرب" الأحد المقبل لإحياء ذكرى وفاة الأديب على أحمد باكثير، ووفاة الكاتب والأديب عبد الرحمن الشرقاوي، ووفاة الفنانة معالي زايد.

كما تحتفي الشبكة الإثنين المقبل، بمولد الموسيقار عمر خيرت، ووفاة الكاتب والناقد المسرحي سعد الدين وهبة،  ووفاة المخرج السوري مصطفى العقاد.

كما تضم القائمة الثلاثاء ١٢ نوفمبر الجاري وفاة الفنان الشعبي محمد طه، وفاة الفنان يونس شلبي، وفاة الفنان محمود عبد العزيز
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الكلمات المفتاحية

وفاة معالي زايد مشاهير صوت العرب الفجر

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