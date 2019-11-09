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أغنية جديدة تعيد هذا المغني إلى الأضواء!

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:32 ص
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بوابة الفجر
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عاد نجم المغني الراحل، جورج مايكل، للسطوع مجددا بظهور أغنية جديدة له كان قد سجلها خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو قبل وفاته عام 2016.

وقال بيان صحفي إن أغنية This is How التي ظهرت الأربعاء 6 نوفمبر الجاري لم تطرح من قبل، وهي أغنية سجلها مايكل خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو قبل رحيله، وهي أول إصدار رسمي له منذ سنوات.

وأشار البيان إلى أن "كلمات الأغنية التي كتبها مايكل نفسه تتناول آفات المجتمع بأسلوب المغني المميز الذي يجمع بين انتقاد الذات والدعابة".

ومن المفترض أن تقدّم هذه الأغنية في نهاية الفيلم الجديد the last christmas الذي سيلعب دور البطولة فيه، إيمليا كلارك، وهنري غولدينغ.

ويستوحي الفيلم الجديد أحداثه من أغنيات قدمها جورج مايكل بمفرده أو عندما كان عضوا في الثنائي الغنائي "وام".

وعرف البريطاني جورج مايكل الذي ولد في يونيو 1963 وتوفي 25 ديسمبر 2016 كواحد من أكثر المطربين ومؤلفي الأغاني شهرة في العالم، ومن أشهر أغانيه Last Christmas التي حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب.


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الكلمات المفتاحية

مغني جورج مايكل اغنية

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