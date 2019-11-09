موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند اليوم السبت 9/11/2019 في الدوري الألماني يستضيف فريق بايرن ميونيخ نظيره فر

يستضيف فريق بايرن ميونيخ نظيره فريق بوروسيا دورتموند اليوم السبت 9 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاليانز ارينا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الألماني، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط في المباراة.





القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ :-



وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الالماني هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق بايرن ميونيخ وفريق بوروسيا دورتموند عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.





موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند :-



وسوف تقام المباراة بين فريق بوروسيا دورتموند ضد فريق بايرن ميونيخ في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.





ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، بينما يحل فريق بايرن ميونيخ في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ويتصدر فريق بوروسيا مونشنغلادباخ جدول الدوري برصيد 22 نقطة.