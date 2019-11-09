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ساويرس يعتذر لـ"أحمد مراد" ويطالب بحذف التصريح المغلوط

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:24 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قدم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الاعتذار للكاتب الروائي أحمد مراد بعدما هاجمه بسبب تصريح للأخير وضح أنه مغلوط عن الكاتب الكبير نجيب محفوظ.

وكتب "ساويرس"، في تغريدة عل حسابه الشخصي عبر "تويتر"، السبت، قائلاً: "أعتذر للغاية  للكاتب أحمد  مراد بعد أن وضح أن كلامه تم تحريفه وأرجو أن تقوم الجريدة حفظا على مصدقيتها أن تحذف التصريح المغلوط!".

وكان رجل الأعمال الشهير كتب في تغريدة سابقة هاجم فيها أحمد مراد بسبب وصفه لروايات نجيب محفوظ بأنها لا تناسب عصرنا الحالي في ندوة بمعرض الشارقة بالإمارات، حيث كتب ساويرس: "فيه ناس كده تفتكر انها لما تقلل من القامات ... تظهر ... يظل نحيب محفوظ اديب مصر الأول و حامل جايزة نوبل .. اما صاحبنا ده آخرته جايزة الكوكب الذهبى!".


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نجيب محفوظ نجيب ساويرس أخبار مصر أحد مراد

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